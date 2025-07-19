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Чемпионат мира по синхронному плаванию. В вольных упражнениях израильтянки в финал не вышли

Синхронное плавание
время публикации: 19 июля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 07:50
Чемпионат мира по синхронному плаванию. В вольных упражнениях израильтянки в финал не вышли
AP Photo/Lee Jin-man

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В произвольной групповой программе израильтянки заняли 13-е место (из 20) и в финал не вышли.

Состав сборной Израиля: Йогев Даган, Катерина Кунин, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Ая Мазор, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби.

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