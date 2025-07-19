Чемпионат мира по синхронному плаванию. В вольных упражнениях израильтянки в финал не вышли

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В произвольной групповой программе израильтянки заняли 13-е место (из 20) и в финал не вышли.

Состав сборной Израиля: Йогев Даган, Катерина Кунин, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Ая Мазор, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби.