Чемпионат мира по синхронному плаванию. В вольных упражнениях израильтянки в финал не вышли
время публикации: 19 июля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 07:50
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
В произвольной групповой программе израильтянки заняли 13-е место (из 20) и в финал не вышли.
Состав сборной Израиля: Йогев Даган, Катерина Кунин, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Ая Мазор, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби.
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