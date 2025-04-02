Синхронное плавание. Со сборной Израиля будет работать легендарный тренер
время публикации: 02 апреля 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 21:45
Сборную Израиля по синхронному плаванию будет тренировать японка Маюко Фудзики, сообщает "Исраэль а-Йом".
Она сменит испанку Ану Торрес.
Маюко Фудзики завоевывала олимпийские мели и как спортсменка, и как тренер.
Она - бронзовый призер олимпиады в Атланте (в составе сборной Японии по плаванию).
Как тренер Маюко Фудзики обладатель 6 олимпийских медалей. Она работала со сборными по синхронному плаванию США, Испании, Китая.
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