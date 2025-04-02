Синхронное плавание. Со сборной Израиля будет работать легендарный тренер

Сборную Израиля по синхронному плаванию будет тренировать японка Маюко Фудзики, сообщает "Исраэль а-Йом".

Она сменит испанку Ану Торрес.

Маюко Фудзики завоевывала олимпийские мели и как спортсменка, и как тренер.

Она - бронзовый призер олимпиады в Атланте (в составе сборной Японии по плаванию).

Как тренер Маюко Фудзики обладатель 6 олимпийских медалей. Она работала со сборными по синхронному плаванию США, Испании, Китая.