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Спорт

Синхронное плавание. Со сборной Израиля будет работать легендарный тренер

Синхронное плавание
Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 апреля 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 21:45
Синхронное плавание. Со сборной Израиля будет работать легендарный тренер
AP Photo/Lee Jin-man

Сборную Израиля по синхронному плаванию будет тренировать японка Маюко Фудзики, сообщает "Исраэль а-Йом".

Она сменит испанку Ану Торрес.

Маюко Фудзики завоевывала олимпийские мели и как спортсменка, и как тренер.

Она - бронзовый призер олимпиады в Атланте (в составе сборной Японии по плаванию).

Как тренер Маюко Фудзики обладатель 6 олимпийских медалей. Она работала со сборными по синхронному плаванию США, Испании, Китая.

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