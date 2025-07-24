Умер легендарный актер и рестлер Халк Хоган

На 72-м году жизни умер один из самых популярных рестлеров в истории Халк Хоган, сообщают американские СМИ.

Он был одной из самых узнаваемых звезд своего поколения, тем, кто в 1980-е годы "вывел профессиональный рестлинг в мэйнстрим", - пишет The Hollywood Reporter.

Знаменитому рестлеру Халку Хогану - 65. Фотогалерея

Он 8 раз был участником главного боя турниров WrestleMania. А самый знаменитый поединок Халк Хоган провел в 1987 году против Андре Гиганта. Бой состоялся в Pontiac Silverdome и установил рекорд - 93 173 зрителя.

Он стал первым рестлером, выигравшим две королевские битвы подряд.

Историк рестлинга Дэйв Мельцер писал "невозможно переоценить значение Халка Хогана для этого бизнеса".

Халк Хоган снялся во многих популярных фильмах, в том числе "Рокки 3", "Гремлины 2", "Коммандо из пригорода", "Гром в раю".