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Антиизраильская акция перед стартом 18-го этапа "Тур де Франс"

Велоспорт
время публикации: 24 июля 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 16:26
Антиизраильская акция перед стартом 18-го этапа "Тур де Франс"
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Пропалестинская активистка с флагом ООП прорвался через кордон безопасности и пытался сорвать церемонию представления гонщиков израильской команды перед 18 этапом "Тур де Франс", сообщает "Исраэль а-Йом".

Она прорвалась в зону, предназначенную только для фотографов, размахивала флагом ООП и выкрикивала антиизраильские лозунеги.

Охранники задержали нарушительницу спокойствия и передали сотрудникам полиции.

18-й тур проходит во французских Альпах.

Спорт
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