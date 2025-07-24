Антиизраильская акция перед стартом 18-го этапа "Тур де Франс"

Пропалестинская активистка с флагом ООП прорвался через кордон безопасности и пытался сорвать церемонию представления гонщиков израильской команды перед 18 этапом "Тур де Франс", сообщает "Исраэль а-Йом".

Она прорвалась в зону, предназначенную только для фотографов, размахивала флагом ООП и выкрикивала антиизраильские лозунеги.

Охранники задержали нарушительницу спокойствия и передали сотрудникам полиции.

18-й тур проходит во французских Альпах.