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Спорт

Умер легендарный чешский хоккеист, трехкратный олимпийский призер

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 24 июля 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 16:20
Олимпиада 1972 года. Капитан сборной ЧССР Йозеф Черны после мача СССР - ЧССР
AP Photo

24 июля на 86-м году жизни умер легендарный чешский хоккеист Йозеф Черны, сообщают чешские СМИ.

Левый нападающий играл за клубы "Пльзень". "Комета" (Брно) и "Грац" (Австрия). Семикратный чемпион ЧССР.

В 2007 году он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея, в 2008 - в Зал славы чешского хоккея.

В составе сборной Чехословакии Йозеф Черны - трехкратный олимпийский призер, десятикратный призер чемпионатов мира, семикратный призер чемпионатов Европы.

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Умер легендарный чешский хоккеист