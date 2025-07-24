Умер легендарный чешский хоккеист, трехкратный олимпийский призер
время публикации: 24 июля 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 16:20
24 июля на 86-м году жизни умер легендарный чешский хоккеист Йозеф Черны, сообщают чешские СМИ.
Левый нападающий играл за клубы "Пльзень". "Комета" (Брно) и "Грац" (Австрия). Семикратный чемпион ЧССР.
В 2007 году он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея, в 2008 - в Зал славы чешского хоккея.
В составе сборной Чехословакии Йозеф Черны - трехкратный олимпийский призер, десятикратный призер чемпионатов мира, семикратный призер чемпионатов Европы.
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