Умер легендарный чешский хоккеист, трехкратный олимпийский призер

24 июля на 86-м году жизни умер легендарный чешский хоккеист Йозеф Черны, сообщают чешские СМИ.

Левый нападающий играл за клубы "Пльзень". "Комета" (Брно) и "Грац" (Австрия). Семикратный чемпион ЧССР.

В 2007 году он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея, в 2008 - в Зал славы чешского хоккея.

В составе сборной Чехословакии Йозеф Черны - трехкратный олимпийский призер, десятикратный призер чемпионатов мира, семикратный призер чемпионатов Европы.