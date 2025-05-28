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Спорт

Умер легендарный советский борец, четырехкратный чемпион мира

Вольная борьба
Знаменитые спортсмены
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:07
Умер легендарный советский борец, четырехкратный чемпион мира
AP Photo/Erin Hooley

28 мая на 73-м году жизни умер легендарный советский борец Салман Хасимиков, сообщает ТАСС.

Он - четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе (весовая категория свыше 100 кг), четырехкратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель молодежных чемпионатов мира.

Салман Хасимиков выступал в рестлинге. Был чемпионом IWGP в тяжелом весе.

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