Умер легендарный советский борец, четырехкратный чемпион мира
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:07
28 мая на 73-м году жизни умер легендарный советский борец Салман Хасимиков, сообщает ТАСС.
Он - четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе (весовая категория свыше 100 кг), четырехкратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель молодежных чемпионатов мира.
Салман Хасимиков выступал в рестлинге. Был чемпионом IWGP в тяжелом весе.
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