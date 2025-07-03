Умер легендарный канадский хоккеист
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:20
1 июля на 94-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Алекс Дельвеккью, сообщают сайты "Детройт Ред Уингз" и НХЛ.
Нападающий всю карьеру провел в "Детройт Ред Уингз".
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный обладатель Леди Бинг Трофи, в 1974 году стал лауреатом Лестер Патрик Трофи.
Алекс Дельвеккьо входит в список 100 величайших игроков НХЛ.
В 1991 году "Днтройт Ред Уингз" вывел его номер 10 из обращения.
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