1 июля на 94-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Алекс Дельвеккью, сообщают сайты "Детройт Ред Уингз" и НХЛ.

Нападающий всю карьеру провел в "Детройт Ред Уингз".

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный обладатель Леди Бинг Трофи, в 1974 году стал лауреатом Лестер Патрик Трофи.

Алекс Дельвеккьо входит в список 100 величайших игроков НХЛ.

В 1991 году "Днтройт Ред Уингз" вывел его номер 10 из обращения.