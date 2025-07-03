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Спорт

Умер легендарный канадский хоккеист

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:20
Умер легендарный канадский хоккеист
AP Photo/Paul Sancya

1 июля на 94-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Алекс Дельвеккью, сообщают сайты "Детройт Ред Уингз" и НХЛ.

Нападающий всю карьеру провел в "Детройт Ред Уингз".

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный обладатель Леди Бинг Трофи, в 1974 году стал лауреатом Лестер Патрик Трофи.

Алекс Дельвеккьо входит в список 100 величайших игроков НХЛ.

В 1991 году "Днтройт Ред Уингз" вывел его номер 10 из обращения.

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