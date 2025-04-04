Умер легендарный чешский хоккеист

3 апреля после продолжительной болезни на 79-м году жизни умер знаменитый чешский хоккеист Иржи Кохта, сообщают чешские и немецкие СМИ.

Нападающий играл за чешские команды "Дукла" (Йиглава) и "Спарта" (Прага). Двукратный чемпион Чехословакии. двукратный серебряный призер чемпионатов Чехословакии, бронзовый призер чемпионата Чехословакии 1977 года. Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1970 года (25 + 27).

В составе сборной Чехословакии Иржи Кохта чемпион мира 1973 года, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер олимпиады 1968 года, бронзовый - 1972.

В 2010 году он включен в Зал славы чешского хоккея.