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Спорт

Умер легендарный чешский хоккеист

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 апреля 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 15:17
Умер легендарный чешский хоккеист
AP Photo/Melissa Majchrzak

3 апреля после продолжительной болезни на 79-м году жизни умер знаменитый чешский хоккеист Иржи Кохта, сообщают чешские и немецкие СМИ.

Нападающий играл за чешские команды "Дукла" (Йиглава) и "Спарта" (Прага). Двукратный чемпион Чехословакии. двукратный серебряный призер чемпионатов Чехословакии, бронзовый призер чемпионата Чехословакии 1977 года. Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1970 года (25 + 27).

В составе сборной Чехословакии Иржи Кохта чемпион мира 1973 года, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер олимпиады 1968 года, бронзовый - 1972.

В 2010 году он включен в Зал славы чешского хоккея.

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