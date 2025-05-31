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Спорт

Во время благотворительного заезда умер известный бельгийский велогонщик

Знаменитые спортсмены
Велоспорт
время публикации: 31 мая 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 07:57
Во время благотворительного заезда умер известный бельгийский велогонщик
AP Photo/Peter Dejong

29 мая во время благотворительной велогонки умер знаменитый бельгийский велогонщик Людо Дирксенс, сообщают бельгийские СМИ.

Ему было 60 лет и он завершил карьеру в 2004 году.

Спортсмену стало плохо во время благотворительной гонки в поддержку организации Stand Up for Cancer.

В 1999 году Людо Дирксенс стал чемпионом Бельгии и выиграл один этап "Тур де Франс".

Спорт
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