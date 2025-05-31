Во время благотворительного заезда умер известный бельгийский велогонщик
время публикации: 31 мая 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 07:57
29 мая во время благотворительной велогонки умер знаменитый бельгийский велогонщик Людо Дирксенс, сообщают бельгийские СМИ.
Ему было 60 лет и он завершил карьеру в 2004 году.
Спортсмену стало плохо во время благотворительной гонки в поддержку организации Stand Up for Cancer.
В 1999 году Людо Дирксенс стал чемпионом Бельгии и выиграл один этап "Тур де Франс".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025