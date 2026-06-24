Чемпионат мира по футболу. Колумбийцы вышли в плэй-офф

В Гвадалахаре колумбийцы победили сборную Демократической республики Конго 1:0 и вышли в плэй-офф.

Положение команд. Колумбия 6 очков, Португалия 4, Демократическая республика Конго 1, Узбекистан 0.

Матч проходил с огромным преимуществом южноамериканцев.

Конголезцы нанесли один точный удар.

На первой минуте Кайембе пробил издали. Мяч пролетел рядом со штангой.

На четвертой минуте вратарь парировал мяч после удара Мохики. Даниэль Муньос не попал в пустые ворота.

На 6-й минуте гол колумбийцев был отменен из-за офсайда. На 11-й минуте Хамес Родригес нанес удар метров с 30. Вратарь с трудом отразил удар.

На 18-й минуте Луис Диас протаранил оборону соперника. Мпаси-Нзау перевел мяч на угловой. На 76-й минуте Даниэль Муньос пробил. Мяч задел защитника и лказался в углу ворот 0:1.

Затем были не засчитаны два гола Луиса Диаса.