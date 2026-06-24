Чемпионат мира по футболу. Англичане не смогли обыграть сборную Ганы

В Фоксборо встречались команды группы I: сборные Англии и Ганы. Ничья 0:0.

Сборная Ганы выбрала оборонительную схему 5 - 4 - 1.

На 14-й минуте Деклан Райс пробил издали. Мяч пролетел чуть выше "девятки".

До перерыва сборная Ганы хорошо оборонялась, не позволив англичанам создавать голевые моменты.

Первый опасный момент ганцы создали на 49-й минуте. Удар у Сеная не получился. Получилась скидка в центр штрафной. Защитники справились.

Первый удар в створ ворот был нанесен на 58-й минуте.

На 69-й минуте Кейн опасно пробил. Голкипер мяч парировал.

На 86-й минуте Сака навесил. Мяч после удара О`Райлли попал в перекладину. Гарри Кейн мог забить, но с пяти метров пробил выше цели.

На 3-й минуте компенсированного времени после углового Сака пробил в угол. Защитник вынес мяч с линии ворот.