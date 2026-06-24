x
24 июня 2026
|
последняя новость: 01:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июня 2026
|
24 июня 2026
|
последняя новость: 01:02
24 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Англичане не смогли обыграть сборную Ганы

Футбол
Сенсации
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 24 июня 2026 г., 01:02 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 01:12
Чемпионат мира по футболу. Англичане не смогли обыграть сборную Ганы
AP Photo/Steven Senne
Чемпионат мира по футболу. Англичане не смогли обыграть сборную Ганы
AP Photo/Martin Meissner

В Фоксборо встречались команды группы I: сборные Англии и Ганы. Ничья 0:0.

Сборная Ганы выбрала оборонительную схему 5 - 4 - 1.

На 14-й минуте Деклан Райс пробил издали. Мяч пролетел чуть выше "девятки".

До перерыва сборная Ганы хорошо оборонялась, не позволив англичанам создавать голевые моменты.

Первый опасный момент ганцы создали на 49-й минуте. Удар у Сеная не получился. Получилась скидка в центр штрафной. Защитники справились.

Первый удар в створ ворот был нанесен на 58-й минуте.

На 69-й минуте Кейн опасно пробил. Голкипер мяч парировал.

На 86-й минуте Сака навесил. Мяч после удара О`Райлли попал в перекладину. Гарри Кейн мог забить, но с пяти метров пробил выше цели.

На 3-й минуте компенсированного времени после углового Сака пробил в угол. Защитник вынес мяч с линии ворот.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Криштиану Роналду забил два гола. Португальцы разгромили сборную Узбекистана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Футбол. Шотландец Кенни Миллер продолжит работать с тель-авивским "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Посильная помощь сборной Ганы. Африканский колдун "поработал" с Гарри Кейном
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Эрлинг Холанн установил рекорд сборной Норвегии