Чемпионат мира по футболу. Англичане не смогли обыграть сборную Ганы
В Фоксборо встречались команды группы I: сборные Англии и Ганы. Ничья 0:0.
Сборная Ганы выбрала оборонительную схему 5 - 4 - 1.
На 14-й минуте Деклан Райс пробил издали. Мяч пролетел чуть выше "девятки".
До перерыва сборная Ганы хорошо оборонялась, не позволив англичанам создавать голевые моменты.
Первый опасный момент ганцы создали на 49-й минуте. Удар у Сеная не получился. Получилась скидка в центр штрафной. Защитники справились.
Первый удар в створ ворот был нанесен на 58-й минуте.
На 69-й минуте Кейн опасно пробил. Голкипер мяч парировал.
На 86-й минуте Сака навесил. Мяч после удара О`Райлли попал в перекладину. Гарри Кейн мог забить, но с пяти метров пробил выше цели.
На 3-й минуте компенсированного времени после углового Сака пробил в угол. Защитник вынес мяч с линии ворот.