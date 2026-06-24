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Чемпионат мира по футболу. Хорваты победили сборную Панамы

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 24 июня 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 07:12
Чемпионат мира по футболу. Хорваты победили сборную Панамы
AP Photo/Olivia White
Чемпионат мира по футболу. Хорваты победили сборную Панамы
AP Photo/Alexandra Antoniono

В Торонто хорваты победили сболрную Панамы 1:0 и сохраняют неплохие шансы на выход из группы.

Положение команд. Англия, Гана по 4 очка, Хорватия 3, Панама 0.

Матч получился тяжелым и не зрелищным. Хорваты нанесли два точных удара, панамцы - один.

Сборная Панамы ожидаемо сосредоточилась на обороне, время от времени проводила опасные контратаки.

На 23-й минуте после удара Луиса Родригеса мяч от руки вратаря попал в перекладину.

Хорваты первый опасный момент создали на последних секундах первого тайма. Батурина пробил из-за пределов штрафной. Москера в красивом прыжке парировал мяч.

На 46-й минуте на замену вышли Крамарич и Будимир, существенно усилив игру хорватов в атаке.

На 54-й минуте Пашалич сделал пас пяткой. Станишич прострелил. Вратарь сыграл неуверенно. Будимир забил победный гол 0:1.

На 58-й минуте Пашалич вышел один на один, но переиграть Москеру не сумел.

Затем Ливакович дважды выручил хорватов.

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