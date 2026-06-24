Чемпионат мира по футболу. Хорваты победили сборную Панамы
В Торонто хорваты победили сболрную Панамы 1:0 и сохраняют неплохие шансы на выход из группы.
Положение команд. Англия, Гана по 4 очка, Хорватия 3, Панама 0.
Матч получился тяжелым и не зрелищным. Хорваты нанесли два точных удара, панамцы - один.
Сборная Панамы ожидаемо сосредоточилась на обороне, время от времени проводила опасные контратаки.
На 23-й минуте после удара Луиса Родригеса мяч от руки вратаря попал в перекладину.
Хорваты первый опасный момент создали на последних секундах первого тайма. Батурина пробил из-за пределов штрафной. Москера в красивом прыжке парировал мяч.
На 46-й минуте на замену вышли Крамарич и Будимир, существенно усилив игру хорватов в атаке.
На 54-й минуте Пашалич сделал пас пяткой. Станишич прострелил. Вратарь сыграл неуверенно. Будимир забил победный гол 0:1.
На 58-й минуте Пашалич вышел один на один, но переиграть Москеру не сумел.
Затем Ливакович дважды выручил хорватов.