Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня начинается третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Состоятся шесть матчей.

Время начала игр израильское.

Босния и Герцеговина - Катар (Сиэтл, 22:00)

В этой игре соперников устроит только победа. Ничья. скорее всенго, будет означать вылет с чемпионата.

Канада - Швейцария (Ванкувер, 22:00)

Положение команд. Канада, Швейцария по 4 очка, Босния и Герцеговина, Катар по 1.

Марокко - Гаити (Атланта, 01:00)

Шотландия - Бразилия (Майами, 01:00)

Положение команд. Бразилия, Марокко по 4 очка, Шотландия 3, Гаити 0.

Сборная Гаити уже утратила шансы на выход в плэй-офф.

Мексика - Чехия (Мехико, 04:00)

ЮАР - Южная Корея (Гуаделупе, 04:00)

Положение команд. Мексика 6 очков, Южная Корея 3, Чехия, ЮАР по 1.

Мексиканцы уже вышли в плэй-офф.