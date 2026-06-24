x
24 июня 2026
|
последняя новость: 09:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июня 2026
|
24 июня 2026
|
последняя новость: 09:35
24 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 24 июня 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 08:04
Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Rebecca Blackwell

Сегодня начинается третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Состоятся шесть матчей.

Время начала игр израильское.

Босния и Герцеговина - Катар (Сиэтл, 22:00)

В этой игре соперников устроит только победа. Ничья. скорее всенго, будет означать вылет с чемпионата.

Канада - Швейцария (Ванкувер, 22:00)

Положение команд. Канада, Швейцария по 4 очка, Босния и Герцеговина, Катар по 1.

Марокко - Гаити (Атланта, 01:00)

Шотландия - Бразилия (Майами, 01:00)

Положение команд. Бразилия, Марокко по 4 очка, Шотландия 3, Гаити 0.

Сборная Гаити уже утратила шансы на выход в плэй-офф.

Мексика - Чехия (Мехико, 04:00)

ЮАР - Южная Корея (Гуаделупе, 04:00)

Положение команд. Мексика 6 очков, Южная Корея 3, Чехия, ЮАР по 1.

Мексиканцы уже вышли в плэй-офф.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Колумбийцы вышли в плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Хорваты победили сборную Панамы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Англичане не смогли обыграть сборную Ганы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Криштиану Роналду забил два гола. Португальцы разгромили сборную Узбекистана