Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 24 июня 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 08:04
Сегодня начинается третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Состоятся шесть матчей.
Время начала игр израильское.
Босния и Герцеговина - Катар (Сиэтл, 22:00)
В этой игре соперников устроит только победа. Ничья. скорее всенго, будет означать вылет с чемпионата.
Канада - Швейцария (Ванкувер, 22:00)
Положение команд. Канада, Швейцария по 4 очка, Босния и Герцеговина, Катар по 1.
Марокко - Гаити (Атланта, 01:00)
Шотландия - Бразилия (Майами, 01:00)
Положение команд. Бразилия, Марокко по 4 очка, Шотландия 3, Гаити 0.
Сборная Гаити уже утратила шансы на выход в плэй-офф.
Мексика - Чехия (Мехико, 04:00)
ЮАР - Южная Корея (Гуаделупе, 04:00)
Положение команд. Мексика 6 очков, Южная Корея 3, Чехия, ЮАР по 1.
Мексиканцы уже вышли в плэй-офф.
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