Перед финалом Лиги конференций "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией"
время публикации: 24 мая 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 10:35
В первом матче тридцать восьмого (последнего) тура чемпионата Испании "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией" 1:1.
"Бетис" ранее гарантировал себе шестое место и право выступить в еврокубках в следующем сезоне.
28 мая "Бетис" в финале Лиги конференций встретится с "Челси".
"Валенсия" закончила сезон на 12-м месте.
На 40-й минуте арендованный у "Манчестер Юнайтед" Антони вывел "Бетис" вперед.
На 75-й минуте арендованный у "Севильи" Рафа Мир забил первый гол в сезоне.
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