Перед финалом Лиги конференций "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией"

В первом матче тридцать восьмого (последнего) тура чемпионата Испании "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией" 1:1.

"Бетис" ранее гарантировал себе шестое место и право выступить в еврокубках в следующем сезоне.

28 мая "Бетис" в финале Лиги конференций встретится с "Челси".

"Валенсия" закончила сезон на 12-м месте.

На 40-й минуте арендованный у "Манчестер Юнайтед" Антони вывел "Бетис" вперед.

На 75-й минуте арендованный у "Севильи" Рафа Мир забил первый гол в сезоне.