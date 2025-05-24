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Спорт

Перед финалом Лиги конференций "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией"

Футбол
время публикации: 24 мая 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 10:35
Перед финалом Лиги конференций "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией"
AP Photo/Jose Breton

В первом матче тридцать восьмого (последнего) тура чемпионата Испании "Бетис" сыграл вничью с "Валенсией" 1:1.

"Бетис" ранее гарантировал себе шестое место и право выступить в еврокубках в следующем сезоне.

28 мая "Бетис" в финале Лиги конференций встретится с "Челси".

"Валенсия" закончила сезон на 12-м месте.

На 40-й минуте арендованный у "Манчестер Юнайтед" Антони вывел "Бетис" вперед.

На 75-й минуте арендованный у "Севильи" Рафа Мир забил первый гол в сезоне.

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