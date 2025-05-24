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Серия А. Индивидуальные награды сезона

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 24 мая 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 08:44
Серия А. Индивидуальные награды сезона
AP Photo/Gregorio Borgia

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии. победив в матче последнего тура "Кальяри" 2:0.

Неаполитанцы на 1 очко опередили "Интер", обыгравший "Комо" 2:0.

Лучшим тренером сезона в Серии А признан наставник "Наполи" Антонио Конте. Он в пятый раз стал чемпионом Италии как тренер (трижды с "Ювентусом", по 1 разу - с "Интером" и "Наполи").

Антонио Конте стал вторым тренером после Фабио Капелло, становившимся чемпионом Италии с тремя разными командами.

Самым ценным игроком сезона признан полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей.

Лучший вратарь: Миле Свилар (Рома).

Лучший защитник: Алессандро Бастони (Интер).

Лучший полузащитник: Тиджани Рейндерс (Милан).

Лучший нападающий: Матео Ретеги (Аталанта).

Лучший молодой игрок: Нико Пас (Комо).

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