Серия А. Индивидуальные награды сезона
время публикации: 24 мая 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 08:44
"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии. победив в матче последнего тура "Кальяри" 2:0.
Неаполитанцы на 1 очко опередили "Интер", обыгравший "Комо" 2:0.
Лучшим тренером сезона в Серии А признан наставник "Наполи" Антонио Конте. Он в пятый раз стал чемпионом Италии как тренер (трижды с "Ювентусом", по 1 разу - с "Интером" и "Наполи").
Антонио Конте стал вторым тренером после Фабио Капелло, становившимся чемпионом Италии с тремя разными командами.
Самым ценным игроком сезона признан полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей.
Лучший вратарь: Миле Свилар (Рома).
Лучший защитник: Алессандро Бастони (Интер).
Лучший полузащитник: Тиджани Рейндерс (Милан).
Лучший нападающий: Матео Ретеги (Аталанта).
Лучший молодой игрок: Нико Пас (Комо).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2025