Серия А. Индивидуальные награды сезона

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии. победив в матче последнего тура "Кальяри" 2:0.

Неаполитанцы на 1 очко опередили "Интер", обыгравший "Комо" 2:0.

Лучшим тренером сезона в Серии А признан наставник "Наполи" Антонио Конте. Он в пятый раз стал чемпионом Италии как тренер (трижды с "Ювентусом", по 1 разу - с "Интером" и "Наполи").

Антонио Конте стал вторым тренером после Фабио Капелло, становившимся чемпионом Италии с тремя разными командами.

Самым ценным игроком сезона признан полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей.

Лучший вратарь: Миле Свилар (Рома).

Лучший защитник: Алессандро Бастони (Интер).

Лучший полузащитник: Тиджани Рейндерс (Милан).

Лучший нападающий: Матео Ретеги (Аталанта).

Лучший молодой игрок: Нико Пас (Комо).