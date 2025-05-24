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"Наполи" установил рекорд и стал чемпионом Италии

Футбол
время публикации: 24 мая 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 07:13
"Наполи" установил рекорд и стал чемпионом Италии
AP Photo/Gregorio Borgia

"Наполи" победил "Кальяри" 2:0 и стал чемпионом Италии в четвертый раз.

Во торой раз за последние 15 лет судьба чемпионства в Серии А решалась в последнем туре.

Комо - Интер (Милан) 0:2

"Интеру" была нужна не только победа, но и осечка конкурентов в параллельном матче. Миланцы отстали от чемпиона на 1 очко.

Наполи - Кальяри 2:0

Голы в "золотом матче" забили Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку.

Неаполитанцы установили рекорд Италии. В прошлом сезоне они заняли десятое место. С 10-го на 1-е - рекорд Серии А с тех пор, как в турнире участвуют 20 команд.

Антонио Конте в пятый раз становится чемпионом Италии как тренер (трижды - с "Ювентусом", по одному разу - с "Интером" и "Наполи").

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