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Спорт

Названы имена известных футболистов. подозреваемых по делу о мошенничестве

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 24 мая 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 10:11
Названы имена известных футболистов. подозреваемых по делу о мошенничестве
AP Photo/Ana Brigida

Несколько ведущих израильских сайтов, в том числе Ynet, опубликовали имена известных футболистов, которые проходят как подозреваемые по делу о мошенничестве в Институте Национального страхования.

Несколько дней назад сообщалось об арестах сотрудницы Института национального страхования, адвоката и врача по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что около 30 футболистов вызваны для дачи показаний по этому делу.

Среди подозреваемых защитник хайфского "Апоэля" Орель Дгани, бывший нападающий сборной Израиля Эран Леви (Ор Акива), нападающий беэр-шевского "Апоэля" Эйлон Альмог (в этом сезоне на правах аренды играет за столичный "Апоэль"), голкипер "Ашдода" Ариэль Аруш, бывший защитник сборной Израиля Шир Цедек (завершил карьеру в 2022 году) и защитник "Апоэля" (Лод) Бен Битон.

По данным следствия, около 50 футболистов с помощью мошеннических схем получали деньги от Института национального страхования. Общая сумма ущерба оценивается в 13 миллионов шекелей.

Спорт
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Известные израильские футболисты подозреваются в мошенничестве