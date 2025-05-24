Названы имена известных футболистов. подозреваемых по делу о мошенничестве

Несколько ведущих израильских сайтов, в том числе Ynet, опубликовали имена известных футболистов, которые проходят как подозреваемые по делу о мошенничестве в Институте Национального страхования.

Несколько дней назад сообщалось об арестах сотрудницы Института национального страхования, адвоката и врача по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что около 30 футболистов вызваны для дачи показаний по этому делу.

Среди подозреваемых защитник хайфского "Апоэля" Орель Дгани, бывший нападающий сборной Израиля Эран Леви (Ор Акива), нападающий беэр-шевского "Апоэля" Эйлон Альмог (в этом сезоне на правах аренды играет за столичный "Апоэль"), голкипер "Ашдода" Ариэль Аруш, бывший защитник сборной Израиля Шир Цедек (завершил карьеру в 2022 году) и защитник "Апоэля" (Лод) Бен Битон.

По данным следствия, около 50 футболистов с помощью мошеннических схем получали деньги от Института национального страхования. Общая сумма ущерба оценивается в 13 миллионов шекелей.