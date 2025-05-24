Полуфинал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" разгромил "Даллас" и сравнял счет в серии
время публикации: 24 мая 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 09:01
В матче финала Западной конференции НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" разгромил "Даллас Старз" 3:0.
Счет в серии 1:1.
Впервые в истории НХЛ матч начала полностью финская пятерка. С первых секунд матча на лед вышли пять финских легионеров "Далласа": Миро Хейсканен, Эса Линделл, Роопе Хинтц, Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен. Статистика ведется с сезона 1997-98 годов.
По два очка набрали Эван Бушар (0 + 2) и Райан Нюджент-Хопкинс (1 + 1).
Шутаут совершил Стюарт Скиннер, отразивший 25 бросков.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель +1.
Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман сделал голевую передачу.
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