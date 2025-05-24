x
24 мая 2025
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2025
|
24 мая 2025
|
последняя новость: 09:11
24 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Полуфинал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" разгромил "Даллас" и сравнял счет в серии

Хоккей
НХЛ
время публикации: 24 мая 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 09:01
Полуфинал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" разгромил "Даллас" и сравнял счет в серии
AP Photo/LM Otero

В матче финала Западной конференции НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" разгромил "Даллас Старз" 3:0.

Счет в серии 1:1.

Впервые в истории НХЛ матч начала полностью финская пятерка. С первых секунд матча на лед вышли пять финских легионеров "Далласа": Миро Хейсканен, Эса Линделл, Роопе Хинтц, Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен. Статистика ведется с сезона 1997-98 годов.

По два очка набрали Эван Бушар (0 + 2) и Райан Нюджент-Хопкинс (1 + 1).

Шутаут совершил Стюарт Скиннер, отразивший 25 бросков.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель +1.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман сделал голевую передачу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Полуфинал Кубка Стэнли. "Флорида" разгромила "Каролину"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Канадцы проиграли датчанам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2025

В полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли сборные Швейцарии и США