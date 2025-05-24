Полуфинал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" разгромил "Даллас" и сравнял счет в серии

В матче финала Западной конференции НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" разгромил "Даллас Старз" 3:0.

Счет в серии 1:1.

Впервые в истории НХЛ матч начала полностью финская пятерка. С первых секунд матча на лед вышли пять финских легионеров "Далласа": Миро Хейсканен, Эса Линделл, Роопе Хинтц, Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен. Статистика ведется с сезона 1997-98 годов.

По два очка набрали Эван Бушар (0 + 2) и Райан Нюджент-Хопкинс (1 + 1).

Шутаут совершил Стюарт Скиннер, отразивший 25 бросков.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель +1.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман сделал голевую передачу.