Полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
время публикации: 23 мая 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 07:41
Завершились четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании и Швеции.
Сенсацией стала волевая победа датчан над сборной Канады 2:1.
Полуфиналы состоятся завтра, 24 мая. В них встретятся:
Дания - Швейцария
Швеция - США.
Швейцарцы - серебряный призер прошлого чемпионата мира, шведы - бронзовый.
Действующий чемпион - сборная Чехии - в четвертьфинале проиграла шведам.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025