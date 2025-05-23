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Спорт

Полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 23 мая 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 07:41
Полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Martin Meissner

Завершились четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании и Швеции.

Сенсацией стала волевая победа датчан над сборной Канады 2:1.

Полуфиналы состоятся завтра, 24 мая. В них встретятся:

Дания - Швейцария

Швеция - США.

Швейцарцы - серебряный призер прошлого чемпионата мира, шведы - бронзовый.

Действующий чемпион - сборная Чехии - в четвертьфинале проиграла шведам.

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