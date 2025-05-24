Лука Модрич провел последний матч за "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
время публикации: 24 мая 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 21:05
В матче последнего тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Реал Сосьедад" 2:0.
"Королевский клуб" занял второе место.
Эта игра стала последней игрой "сливочных" под руководством Карло Анчелотти.
Последний матч в составе "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" сыграл Лука Модрич, выступающий за "Реал" с 2012 года.
Хорватский хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.
Стадион стоя приветствовал легенду. Футболисты обеих команд прервали матч и устроили живой коридор.
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