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Спорт

Лука Модрич провел последний матч за "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 24 мая 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 21:05
Лука Модрич провел последний матч за "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
AP Photo/Cesar Cebolla

В матче последнего тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Реал Сосьедад" 2:0.

"Королевский клуб" занял второе место.

Эта игра стала последней игрой "сливочных" под руководством Карло Анчелотти.

Последний матч в составе "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" сыграл Лука Модрич, выступающий за "Реал" с 2012 года.

Хорватский хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

Стадион стоя приветствовал легенду. Футболисты обеих команд прервали матч и устроили живой коридор.

Спорт
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