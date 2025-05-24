Лука Модрич провел последний матч за "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

В матче последнего тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Реал Сосьедад" 2:0.

"Королевский клуб" занял второе место.

Эта игра стала последней игрой "сливочных" под руководством Карло Анчелотти.

Последний матч в составе "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" сыграл Лука Модрич, выступающий за "Реал" с 2012 года.

Хорватский хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

Стадион стоя приветствовал легенду. Футболисты обеих команд прервали матч и устроили живой коридор.