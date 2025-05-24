Последний матч под руководством Карло Анчелотти "Реал" выиграл
время публикации: 24 мая 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 19:39
В матче тридцать восьмого (последнего) тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Реал Сосьедад" 2:0.
Это был последний матч "королевского клуба" под руководством Карло Анчелотти. Итальянский специалист завоевал наибольшее чило титулов в истории "Реала" - 15. Команда провела наибольшее количество матчей под его руководством - 353 и ожеражала наибольшее количество побед (250)
Оба гола в ворота басков забил Килиан Мбаппе. Он забил 43 гола в этом сезоне (30 - в матчах Ла Лиги).
Ворота "Реала" защищал украинец Андрей Лунин.
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