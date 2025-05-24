"Сандерленд" вернулся в Премьер-лигу
время публикации: 24 мая 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 19:19
Победителем турнира за третью путевку в Премьер-лигу стал "Сандерленд", обыгравший "Шеффилд Юнайтед" 2:1.
Ранее в Премьер-лигу вернулись "Лидс" и "Бернли", занявшие первое и второе места в Чемпионшипе.
На 25-й минуте Тайрез Кемпбелл вывел "Шеффилд Юнайтед" вперед 1:0.
На 76-й минуте Элиэзер Майенда сравнял счет.
Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил 19-летний Томас Уотсон.
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