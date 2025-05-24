"Сандерленд" вернулся в Премьер-лигу

Победителем турнира за третью путевку в Премьер-лигу стал "Сандерленд", обыгравший "Шеффилд Юнайтед" 2:1.

Ранее в Премьер-лигу вернулись "Лидс" и "Бернли", занявшие первое и второе места в Чемпионшипе.

На 25-й минуте Тайрез Кемпбелл вывел "Шеффилд Юнайтед" вперед 1:0.

На 76-й минуте Элиэзер Майенда сравнял счет.

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил 19-летний Томас Уотсон.