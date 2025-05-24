Швейцарцы вышли в финал чемпионата мира по хоккею
время публикации: 24 мая 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 21:58
Швейцарцы второй раз подряд выходят в финал чемпионата мира по хоккею.
В полуфинале сборная Швейцарии разгромила датчан 7:0.
По броскам 34:17.
Две шайбы забросил Нино Нидеррайтер (Виннипег Джетс).
Шутаут совершил Леонардо Дженони (Цуг).
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