Швейцарцы вышли в финал чемпионата мира по хоккею

Швейцарцы второй раз подряд выходят в финал чемпионата мира по хоккею.

В полуфинале сборная Швейцарии разгромила датчан 7:0.

По броскам 34:17.

Две шайбы забросил Нино Нидеррайтер (Виннипег Джетс).

Шутаут совершил Леонардо Дженони (Цуг).