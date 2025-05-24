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Спорт

Швейцарцы вышли в финал чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 24 мая 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 21:58
Швейцарцы вышли в финал чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Darko Vojinovic

Швейцарцы второй раз подряд выходят в финал чемпионата мира по хоккею.

В полуфинале сборная Швейцарии разгромила датчан 7:0.

По броскам 34:17.

Две шайбы забросил Нино Нидеррайтер (Виннипег Джетс).

Шутаут совершил Леонардо Дженони (Цуг).

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