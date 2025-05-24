x
24 мая 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2025
|
24 мая 2025
|
последняя новость: 18:10
24 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная США

Хоккей
время публикации: 24 мая 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 17:50
Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная США
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, стала сборная США.

Американцы разгромили шведов 6:2.

Во втором полуфинале сыграют команды Дании и Швейцарии.

По броскам 29:28 в пользу шведов.

После двух периодов американцы вели в счете 4:0.

На 47-48-й минутах шведы забили два гола за 41 секунду.

На 52-й минуте отличился Джексон Лакомбе (Анахайм Дакс).

На 56-й минуте Шейн Пинто (Оттава Сенаторз) поразил пустые ворота.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2025

Полуфинал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" разгромил "Даллас" и сравнял счет в серии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Полуфинал Кубка Стэнли. "Флорида" разгромила "Каролину"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Канадцы проиграли датчанам