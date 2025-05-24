Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная США

Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, стала сборная США.

Американцы разгромили шведов 6:2.

Во втором полуфинале сыграют команды Дании и Швейцарии.

По броскам 29:28 в пользу шведов.

После двух периодов американцы вели в счете 4:0.

На 47-48-й минутах шведы забили два гола за 41 секунду.

На 52-й минуте отличился Джексон Лакомбе (Анахайм Дакс).

На 56-й минуте Шейн Пинто (Оттава Сенаторз) поразил пустые ворота.