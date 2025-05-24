Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная США
время публикации: 24 мая 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 17:50
Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, стала сборная США.
Американцы разгромили шведов 6:2.
Во втором полуфинале сыграют команды Дании и Швейцарии.
По броскам 29:28 в пользу шведов.
После двух периодов американцы вели в счете 4:0.
На 47-48-й минутах шведы забили два гола за 41 секунду.
На 52-й минуте отличился Джексон Лакомбе (Анахайм Дакс).
На 56-й минуте Шейн Пинто (Оттава Сенаторз) поразил пустые ворота.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2025