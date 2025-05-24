Умер чемпион мира по боксу Валерий Львов

24 мая на 73-м году жизни умер советский боксер Валерий Львов, сообщает "Интерфакс".

Он - чемпион мира 1978 года, серебряный призер чемпионата Европы 1975 года, чемпион СССР 1975 и 1978 годов, победитель молодежного чемпионата СССР 1972 года, юниорского чемпионата Европы 1972 года.

В 1973 году Валерий Львов участвовал в матче СССР - США. Бой Рэю Леонарду он проиграл, но в первом раунде сумел отправить в нокдаун будущего олимпийского чемпионата и многократного чемпиона мира.

После окончания спортивной карьеры Валерий Львов был тренером и судьей боксерских соревнований.