"Лестер" уволил Стива Купера

Официальный сайт "Лестера" объявил об увольнении Стива Купера, который руководил командой с лета 2024 года.

Клуб также покинут его помощники Алан Тэйт и Стив Рэндс.

В 12 матчах "Лестер" набрал 10 очков и занимает 16-е место в английской Премьер-лиге.

Пока руководство клуба будет подыскивать нового главного тренера, тренировать "лис" будет Бен Доусон. Помогать ему будут Дэнни Элкок и Энди Хьюз.