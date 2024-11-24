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Спорт

"Лестер" уволил Стива Купера

Футбол
время публикации: 24 ноября 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 19:12
"Лестер" уволил Стива Купера
AP Photo/Dave Shopland

Официальный сайт "Лестера" объявил об увольнении Стива Купера, который руководил командой с лета 2024 года.

Клуб также покинут его помощники Алан Тэйт и Стив Рэндс.

В 12 матчах "Лестер" набрал 10 очков и занимает 16-е место в английской Премьер-лиге.

Пока руководство клуба будет подыскивать нового главного тренера, тренировать "лис" будет Бен Доусон. Помогать ему будут Дэнни Элкок и Энди Хьюз.

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