Чемпионат Испании. Достижение Уго Дуро. "Барселона" упускает победу
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла победить "Сельту" 2:2.
Валенсия - Бетис (Севилья) 4:2
Уго Дуро стал героем матча он забил два гола, сделал голевую передачу и забил гол в свои ворота.
По данным статистического сервиса Opta, только Роберто Сольдадо в 21 веке удавалось "нечто подобное". В 2011 году игрок "Валенсии" забил в одном матче три гола в чужие ворота и один - в свои.
Атлетико (Мадрид) - Алавес 2:1
На 76-й минуте гости вели в счете.
Лас-Пальмас - Мальорка 2:3
Противостояние островитян получилось огненным.
На 77-й минуте гости вели в счете 2:0. На 83-й минуте хозяева отыгрались.
На первой минуте компенсированного времени Хоан Мохика забил победный гол.
Жирона - Эспаньол (Барселона) 4:1
Сельта (Виго) - Барселона 2:2
На 84-й минуте гости вели в счете 2:0. Хозяева забили два мяча за две минуты.