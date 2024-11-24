Чемпионат Испании. Достижение Уго Дуро. "Барселона" упускает победу

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла победить "Сельту" 2:2.

Валенсия - Бетис (Севилья) 4:2

Уго Дуро стал героем матча он забил два гола, сделал голевую передачу и забил гол в свои ворота.

По данным статистического сервиса Opta, только Роберто Сольдадо в 21 веке удавалось "нечто подобное". В 2011 году игрок "Валенсии" забил в одном матче три гола в чужие ворота и один - в свои.

Атлетико (Мадрид) - Алавес 2:1

На 76-й минуте гости вели в счете.

Лас-Пальмас - Мальорка 2:3

Противостояние островитян получилось огненным.

На 77-й минуте гости вели в счете 2:0. На 83-й минуте хозяева отыгрались.

На первой минуте компенсированного времени Хоан Мохика забил победный гол.

Жирона - Эспаньол (Барселона) 4:1

Сельта (Виго) - Барселона 2:2

На 84-й минуте гости вели в счете 2:0. Хозяева забили два мяча за две минуты.