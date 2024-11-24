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Спорт

Чемпионат Испании. Достижение Уго Дуро. "Барселона" упускает победу

Футбол
время публикации: 24 ноября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 08:42
Чемпионат Испании. Достижение Уго Дуро. "Барселона" упускает победу
AP Photo/Lalo R. Villar

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла победить "Сельту" 2:2.

Валенсия - Бетис (Севилья) 4:2

Уго Дуро стал героем матча он забил два гола, сделал голевую передачу и забил гол в свои ворота.

По данным статистического сервиса Opta, только Роберто Сольдадо в 21 веке удавалось "нечто подобное". В 2011 году игрок "Валенсии" забил в одном матче три гола в чужие ворота и один - в свои.

Атлетико (Мадрид) - Алавес 2:1

На 76-й минуте гости вели в счете.

Лас-Пальмас - Мальорка 2:3

Противостояние островитян получилось огненным.

На 77-й минуте гости вели в счете 2:0. На 83-й минуте хозяева отыгрались.

На первой минуте компенсированного времени Хоан Мохика забил победный гол.

Жирона - Эспаньол (Барселона) 4:1

Сельта (Виго) - Барселона 2:2

На 84-й минуте гости вели в счете 2:0. Хозяева забили два мяча за две минуты.

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