Умер известный хоккеист, шестикратный чемпион СССР

2 ноября на 72-м году жизни умер известный советский хоккеист и тренер (хоккей с мячом) Виктор Ломанов. сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

В составе "Енисея" (Красноярск) он дважды становился чемпионом СССР (как игрок) и четырежды (как тренер).

Он - обладатель Кубка Европейских чемпионов 1980 года.

В 1972-74 годах Виктор Ломанов выступал за СКА (Хабаровск).