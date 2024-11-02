Умер известный хоккеист, шестикратный чемпион СССР
время публикации: 02 ноября 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 18:29
2 ноября на 72-м году жизни умер известный советский хоккеист и тренер (хоккей с мячом) Виктор Ломанов. сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.
В составе "Енисея" (Красноярск) он дважды становился чемпионом СССР (как игрок) и четырежды (как тренер).
Он - обладатель Кубка Европейских чемпионов 1980 года.
В 1972-74 годах Виктор Ломанов выступал за СКА (Хабаровск).
Ссылки по теме