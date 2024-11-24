НХЛ. Удачный дебют Макса Сасона. 600-й гол Кросби. 15 минут штрафа Квинна Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" в гостях разгромил "Монреаль" 6:2.

Флорида Пантерз - Колорадо Эвеланш 4:7

"Флорида" вела в счете 1:0 и 2:1.

4 (1 + 3) очка набрал нападающий "Колорадо" Микко Рантанен.

Коламбус Блю Джекетс - Каролина Хурикейнз 5:4 (буллиты)

Единственный буллит в послематчевой серии (по 3 попытки) реализовал Шон Монахан.

Две шайбы забросил Кирилл Марченко (Коламбус).

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 10 минут 37 секунд. Показатель 0.

Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз 1:2

Монреаль Канадиенз - Вегас Голден Найтс 2:6

Первый период 0:0. Второй 0:5.

По 3 (1 +2) очка набрали Иван Барбашев и Джек Эйхель. Эйхель установил рекорд "Вегаса". Он набрал 32 очка (7 +25) за 21 игру.

Нешвилл Прэдейчез - Виннипег Джетс 4:1

На 44-й минуте счет был 1:1.

Две шайбы забросил Роман Йоси.

Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс 3:4

На 57--й минуте счет был 1:4.

3 (2 + 1) очка набрал Джейк Дебраск (Ванкувер).

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз в первом периоде получил 15 (5 +10) минут штрафа.

24-летний еврейский форвард "Ванкувера" Макс Сасон провел первый матч в НХЛ. Он провел на площадке 8 минут и сделал результативную передачу.

Питтсбург Пингвинз - Юта 1:6

Лидер "пингвинов" Сидни Кросби забил 600-й гол в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

По 3 очка набрали Дилан Гюнтер (2 + 1) и Клейтон Келлер (0 + 3).

Тампа-Бей Лайтнинг - Даллас Старз 2:4

Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1. Оба гола в ворота "звезд" забил Энтони Сирелли.

Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 2:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран провел на площадке 22 минуты 28 секунд, сделал 3 броска. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джейк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель 0. Его брат Люк Хьюз сделал результативную передачу.

Нью-Йорк Айлендерс - Сент-Луис Блюз 3:1

3(1 + 2) очка набрал Брок Нельсон.

Две шайбы забросил Кайл Палмиери.

Сан-Хосе Шаркс - Баффало Сейбрз 2:4

"Клинки" одержали третью победу подряд.

"Сан-Хосе" вел в счете 1:0 и 2:1.

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин забил гол.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал результативную передачу. Показатель +2.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 14 минут. 3 броска по воротам. Показатель 0.

Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс 6:2

3 (2 + 1) очка набрал Коннор Макдэвид.

Леон Драйзайтль (Эдмонтон) забросил 16-ю шайбу в сезоне.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.