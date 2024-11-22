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Спорт

НХЛ. Никита Кучеров набрал 900 очков

Знаменитые спортсмены
НХЛ
Хоккей
время публикации: 22 ноября 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 13:49
НХЛ. Никита Кучеров набрал 900 очков
AP Photo/Noah K. Murray

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа" в овертайме уступила "Коламбусу" 6:7, ведя в счете 3:0.

Российский нападающий "молний" Никита Кучеров сделал в матче 3 голевые передачи.

В 743 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 900 очков.

Никита Кучеров стал 23-м не американским хоккеистом НХЛ, набравшим 900 очков в матчах регулярного чемпионата.

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