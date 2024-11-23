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НХЛ. "Хет-трик Горди Хоу" Кайла Коннора. Гол Джейсона Цукера

Хоккей
НХЛ
время публикации: 23 ноября 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 12:53
НХЛ. "Хет-трик Горди Хоу" Кайла Коннора. Гол Джейсона Цукера
AP Photo/Gene J. Puskar

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" в гостях разгромил "Питтсбург" 4:1.

Питтсбург Пингвинз - Виннипег Джетс 1:4

2 (1 + 1) очка набрал Кайл Коннор. В начале третьего периода за драку были удалены Сидни Кросби и Кайл Коннор. Таким образом, Кайл Коннор совершил "хет-трик Горди Хоу" - гол + голевая передача + участие в драке в одном матче.

Анахайм Дакс - Баффало Сейбрз 2:3 (овертайм)

На 39-й минуте "Анахайм" вел в счете 2:0.

Гости сумели отыграться еще до второго перерыва, забросив 2 шайбы за 50 секунд.

Победный гол в овертайме забросил Иржи Кулич.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сравнял счет на 40-й минуте.

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