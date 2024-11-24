Чемпионат Италии. Ничья в битве гигантов. "Аталанта" присоединяется к лидеру
время публикации: 24 ноября 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 07:33
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" сыграл вничью 0:0 с "Миланом".
Лидируют "Интер" и "Аталанта", набравшие по 28 очков.
Милан - Ювентус (Турин) 0:0
Команды играли осторожно, уделив максимальное внимание обороне. Счет по точным ударам 2:1 в пользу "Ювентуса".
Парма - Аталанта (Бергамо) 1:3
Бергамаски не проигрывают в 11 матчах Серии А подряд.
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