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Антирекорды "Манчестер Сити" и Хосепа Гвардиолы

Футбол
время публикации: 23 ноября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 22:04
Джеймс Мэддисон сделал себе великолепный подарок на день рождения (сегодня полузащитнику "Тоттенхэма" исполнилось 28 лет), забив в первом тайме два мяча
AP Photo/Dave Thompson

В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" 4:0.

Впервые команда Хосепа Гвардиолы проиграла пять матчей подряд. Впервые с 1956 года действующий чемпион одного из европейских топ-чемпионатов проиграл пять матчей подряд (в 1956 году это был "Челси").

Джеймс Мэддисон сделал себе великолепный подарок на день рождения (сегодня полузащитнику "Тоттенхэма" исполнилось 28 лет), забив в первом тайме два мяча.

Во втором тайме отличились Педро Порро и Бреннан Джонсон.

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