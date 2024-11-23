Антирекорды "Манчестер Сити" и Хосепа Гвардиолы
время публикации: 23 ноября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 22:04
В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" 4:0.
Впервые команда Хосепа Гвардиолы проиграла пять матчей подряд. Впервые с 1956 года действующий чемпион одного из европейских топ-чемпионатов проиграл пять матчей подряд (в 1956 году это был "Челси").
Джеймс Мэддисон сделал себе великолепный подарок на день рождения (сегодня полузащитнику "Тоттенхэма" исполнилось 28 лет), забив в первом тайме два мяча.
Во втором тайме отличились Педро Порро и Бреннан Джонсон.
Ссылки по теме