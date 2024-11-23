Антирекорды "Манчестер Сити" и Хосепа Гвардиолы

В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" 4:0.

Впервые команда Хосепа Гвардиолы проиграла пять матчей подряд. Впервые с 1956 года действующий чемпион одного из европейских топ-чемпионатов проиграл пять матчей подряд (в 1956 году это был "Челси").

Джеймс Мэддисон сделал себе великолепный подарок на день рождения (сегодня полузащитнику "Тоттенхэма" исполнилось 28 лет), забив в первом тайме два мяча.

Во втором тайме отличились Педро Порро и Бреннан Джонсон.