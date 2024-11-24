Дубль Салаха. Достижение Арне Слота. Не реализованный пенальти. Победа "Ливерпуля"

В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях победил "Саутгемптон" 3:2.

Арне Слот повторил рекорд Премьер-лиги, одержав 10 побед в первых 12 матчах. Он повторил достижения Гуса Хиддинка и Карло Анчелотти.

" Саутгемптон": Маккарти, Уокер-Питерс, Фрэйзер (Сугавара, 77), Стивенс, Даунс, Харвуд-Беллис, Армстронг (Арчер, 77), Лаллана (Арибо, 37), Фернандеш, Диблинг, Онуачу (Угочукву, 52).

"Ливерпуль": Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Джонс (Мак Аллистер, 62), Гравенберх, Гакпо (Диас, 62), Собослаи, Салах, Нуньес (Эндо, 90).

На 6-й минуте Салах из-за пределов штрафной пробил в ближний угол. Вратарь мяч отбил. На 20-й минуте Салах наносит сильный удар с угла штрафной. Маккарти выручил.

На 30-й минуте гости вышли вперед, воспользовавшись грубой ошибкой обороны. Вратарь неудачно ввел мяч в игру. Защитник, пытаясь исправить ошибку вратаря, выбил мяч из штрафной. Прямо на Собослаи, который пробил в верхний угол 0:1.

Через 3 минуты Даунс нанес мощный удар с разворота. Келлехер перевел мяч на угловой.

На 42-й минуте хозяева не реализовали пенальти, но гол забили. Келлехер парировал мяч после удара бывшего нападающего "Болтона" и "Ньюкасла" Адама Армстронга. Армстронг сумел добить мяч в сетку 1:1.

На 56-й минуте хозяева провели скоростную контратаку. Армстронг направил мяч в штрафную. 20-летний Матеуш Фернандеш (20 августа перешел из лиссабонского "Спортинга") отправил мяч в нижний угол 2:1.

На 65-й минуте грубо ошибся на выходе Маккарти. Мохамед Салах его оббежал и отправил мяч в пустые ворота 2:2.

На 68-й минуте Диас нанес опасный удар. Маккарти отразил мяч, летевший под перекладину.

На 83-й минуте Салах реализовал пенальти 2:3.