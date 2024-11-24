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Обладателем Копа Судамерикана стал аргентинский "Расинг"

Футбол
время публикации: 24 ноября 2024 г., 17:07 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 17:07

В Асунсьоне состоялся финальный матч Копа Судамерикана. Обладателем трофея стал аргентинский клуб "Расинг" (Авельянеда).

В финале аргентинцы победили 3:1 знаменитый бразильский клуб "Крузейро" (Белу Оризонти).

Аргентинцы построили игру на контратаках. На 15-й минуте бывший защитник уругвайского "Ливерпуля" Гастон Мартирена с фланга нанес невероятный удар в дальний угол. Мяч пролетел над вратарем "Крузейро" Кассио (в 2007-11 годах голкипер ПСВ), ударился в штангу и оказался в сетке 1:0.

Через 5 минут Максимилиано Салас прострелил. Ошиблись вратарь и защитник. Адриан Мартинес отправил мяч в пустые ворота, удвоив преимущество "Расинга" 2:0.

На 52-й минуте бывший полузащитник "Сассуоло" Мартинес Энрике совершил сольный проход и навесил. Бывший нападающий "Ювентуса" Кайо Жорже нанес удар головой. Голкипер Габриэль Ариас мяч парировал. Кайо Жорже добил мяч в сетку 2:1.

На пятой минуте компенсированного времени бывший форвард "Вильярреала" Роджер Мартинес вышел один на один.

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