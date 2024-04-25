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Чемпионат Европы по дзюдо. Тамар Малька будет бороться за бронзовую медаль

время публикации: 25 апреля 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 16:58
Чемпионат Европы по дзюдо. Тамар Малька будет бороться за бронзовую медаль
AP Photo/Hussein Sayed

В Загребе начался чемпионат Европы по дзюдо В нем принимают участие 427 спортсменов из 47 стран.

Приводим результаты израильтян в первый день турнира.

Ариэль Шульман (весовая категория до 60 кг) проиграл во второй схватке.

Таль Фликер (до 66 кг) во второй схватке проиграл украинцу Богдану Ядову.

Барух Шмаилов (весовая категория до 66 кг) занял седьмое место.

Шира Ришони (до 48 кг) проиграла во второй схватке итальянке Франческе Милани.

Тамар Малька (до 48 кг) будет бороться за бронзовую медаль.

Гефен Примо (до 52 кг) в первом поединке проиграла азербайджанке Айдан Валиеввой.

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