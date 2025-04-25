В Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью
время публикации: 25 апреля 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 08:37
Судья Михаил Слободчиков подал заявление в полицию, так как его избил отец юной фигуристки, сообщает Sportbox.
23 апреля Адонис Мироев напал на судью из-за того, что его дочь не смогла выиграть соревнования.
Мужчина ударил судью, пытался отобрать у него телефон.
Вмешались прохожие и предотвратили избиение.
Михаила Слободчикова отвезли в больницу. Он получил несколько ушибов.
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