В Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью

Судья Михаил Слободчиков подал заявление в полицию, так как его избил отец юной фигуристки, сообщает Sportbox.

23 апреля Адонис Мироев напал на судью из-за того, что его дочь не смогла выиграть соревнования.

Мужчина ударил судью, пытался отобрать у него телефон.

Вмешались прохожие и предотвратили избиение.

Михаила Слободчикова отвезли в больницу. Он получил несколько ушибов.