Фигурное катание. Чемпионом мира стал Илья Малинин

В Бостоне проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионом мира стал Илья Малинин (США). Его результат - 318.56 балла.

На втором месте Михаил Шайдоров (Казахстан) (287.47).

Бронзовую медаль завоевал японец Юма Кагияма (278.19). Он занимал второе место после короткой программы. Но в произвольной программе стал только десятым.

Израильтянин Лев Винокур занял в короткой программе 25-е место и в финал не вышел.