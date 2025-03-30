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Фигурное катание. Чемпионом мира стал Илья Малинин

Фигурное катание
время публикации: 30 марта 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 10:46
Фигурное катание. Чемпионом мира стал Илья Малинин
AP Photo/Charles Krupa

В Бостоне проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионом мира стал Илья Малинин (США). Его результат - 318.56 балла.

На втором месте Михаил Шайдоров (Казахстан) (287.47).

Бронзовую медаль завоевал японец Юма Кагияма (278.19). Он занимал второе место после короткой программы. Но в произвольной программе стал только десятым.

Израильтянин Лев Винокур занял в короткой программе 25-е место и в финал не вышел.

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