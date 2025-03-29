Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильская танцевальная пара в финал не вышла
время публикации: 29 марта 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 10:49
В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков в первом виде программы заняли 26-е место и в финал не вышли.
Украинцы Зои Ларсон и Андрей Капран заняли 29-е место.
Литовский дуэт Элисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс занял 21-е место и в финал не вышел. В 2012-14 годах Элисон Рид выступала за сборную Израиля (с Василием Роговым).
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