Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильская танцевальная пара в финал не вышла

В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков в первом виде программы заняли 26-е место и в финал не вышли.

Украинцы Зои Ларсон и Андрей Капран заняли 29-е место.

Литовский дуэт Элисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс занял 21-е место и в финал не вышел. В 2012-14 годах Элисон Рид выступала за сборную Израиля (с Василием Роговым).