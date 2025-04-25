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"Атлетико" победил в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 25 апреля 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 08:07
"Атлетико" победил в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. Столичный "Атлетико" разгромил "Райо Вальекано" 3:0.

Осасуна (Памплона) - Севилья 1:0

"Осасуна" впервые с 2021 года выиграла три матча чемпионата подряд. Команда занимает 8-е место и ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Победный гол на 25-й минуте забил Рубен Гарсия.

Леганес - Жирона 1:1

Обе команды ведут борьбу за выживание. "Жирона" не побеждает в 11 матчах, "Леганес" - в 7.

Большую часть матча хозяева играли в меньшинстве. На 19-й минуте был удален Сейдуба Сиссе.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отыграл весь матч.

"Леганес" отыгрался на второй минуте компенсированного времени. Счет сравнял бывший форвард "Барселоны" Мунир эль Хаддад.

Атлетико (Мадрид) - Райо Вальекано (Мадрид) 3:0

Бетис (Севилья) - Вальядолид 5:1

"Вальядолид" уже вылетел в Сегундо, утратив даже теоретические шансы на спасение.

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