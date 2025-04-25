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"Болонья" вышла в финал Кубка Италии. Коваленко забил гол

Футбол
время публикации: 25 апреля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 11:34
"Болонья" вышла в финал Кубка Италии. Коваленко забил гол
AP Photo/Pedro Rocha

Впервые с 1974 года "Болонья" вышла в финал Кубка Италии. В ответном полуфинальном матче команда победила "Эмполи" 2:1.

В первом матче болонцы победили 3:0.

На 7-й минуте бывший полузащитник "Интера" Джованни Фаббиан вывел "Болонью" вперед 1:0.

На 33-й минуте украинский полузащитник Виктор Коваленко сравнял счет 1:1.

На 86-й минуте Тийс Даллинга забил победный гол.

В финале, который состоится 14 мая, "Болонья встретится с "Миланом".

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