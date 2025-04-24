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Спорт

В ЮАР футболист потерял сознание на разминке перед матчем и умер

Футбол
время публикации: 24 апреля 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 14:06
В ЮАР футболист потерял сознание на разминке перед матчем и умер
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

22-летний защитник клуба "Дурбан Сити" Синамандла Зонди потерял сознание во время предматчевой разминки и умер, сообщает Reuters.

Футболист потерял сознание по пути в раздевалку после разминки. Он умер по дороге в больницу.

О причинах смерти не сообщается.

Матч "Дурбан Сити" - "Милфорд" был прерван после первого тайма после того, как стало известно о смерти футболиста.

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