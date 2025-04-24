В ЮАР футболист потерял сознание на разминке перед матчем и умер

22-летний защитник клуба "Дурбан Сити" Синамандла Зонди потерял сознание во время предматчевой разминки и умер, сообщает Reuters.

Футболист потерял сознание по пути в раздевалку после разминки. Он умер по дороге в больницу.

О причинах смерти не сообщается.

Матч "Дурбан Сити" - "Милфорд" был прерван после первого тайма после того, как стало известно о смерти футболиста.