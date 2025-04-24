Мессей Дего станет главным тренером "Бней Йегуды"
время публикации: 24 апреля 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 20:35
Мессей Дего в следующем сезоне будет главным тренером тель-авивской "Бней Йегуды", сообщает официальный сайт клуба.
"Оранжевые" надеются, что новый тренером "со страстью и решимостью" сумеет изменить ситуацию к лучшему.
На данный момент "Бней Йегуда" занимает шестое место в Лиге Леумит и утратила шансы на возвращение в элиту в этом сезоне.
В 2023-24 годах Мессей Дего тренировал хайский "Маккаби", с которым завоевал Суперкубок Израиля. В 2024 году он возглавлял тель-авивский "Апоэль".
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