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Мессей Дего станет главным тренером "Бней Йегуды"

Футбол
время публикации: 24 апреля 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 20:35
Мессей Дего станет главным тренером "Бней Йегуды"
AP Photo/Denes Erdos

Мессей Дего в следующем сезоне будет главным тренером тель-авивской "Бней Йегуды", сообщает официальный сайт клуба.

"Оранжевые" надеются, что новый тренером "со страстью и решимостью" сумеет изменить ситуацию к лучшему.

На данный момент "Бней Йегуда" занимает шестое место в Лиге Леумит и утратила шансы на возвращение в элиту в этом сезоне.

В 2023-24 годах Мессей Дего тренировал хайский "Маккаби", с которым завоевал Суперкубок Израиля. В 2024 году он возглавлял тель-авивский "Апоэль".

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