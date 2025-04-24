Покер Экберга. Шутауты Керколы и Праделя. Латвийцы победили в серии буллитов

В США начался юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Латвийцы в серии буллитов победили норвежцев 2:1.

США - Чехия 4:2

По броскам 35:22 в пользу американцев.

На 58-й минуте счет был 2:2. Хозяева забили две шайбы за 130 секунд.

По 2 очка набрали американцы Майкл Берчилд (1 + 1), Блэйк Фиддлер (Эдмонтон Ойл Кингз, 1 + 1) и Эл Джей Муни (0 + 2).

Словакия - Финляндия 1:0 (по буллитам)

Финны буллиты не реализовали (серия из 4). У словаков забили Михал Сврчек (Бринас, Швеция) и Алекс Мисяк (Ватерлоо Блэк Хоукс, США).

Патрик Керкола (КалПа) отразил 25 бросков и 2 буллита.

Михал Прадель (Три-Сити Шторм) отразил 34 броска и 4 буллита.

Швеция - Швейцария 10:3

6 (1 +5) очков набрал Саша Бумединн (Бостонский университет).

5 (4 + 1) очков набрал Филипп Экберг (Оттава 67s).

Норвегия - Латвия 1:2 (буллиты)