Рекорд "Далласа". Возвращение Ландескога и Кейна. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Вашингтон" и "Лос-Анджелес" удвоили преимущество в сериях.

Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенз 3:1 (счет в серии 2:0)

В начале второго периода "Монреаль" вел в счете.

Две шайбы забросил Коннор Макмайкл.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 21 минуту 48 секунд. Показатель + 2.

Логан Томпсон (Вашингтон) совершил 25 сэйвов (14 - в третьем периоде).

Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 1:2 (овертайм)(счет в серии 1:2)

"Даллас" впервые в истории выиграл две игры Кубка Стэнли в овертайме подряд.

Победный гол на 66-й минуте забросил Тайлер Сегин. Это его шестой победный гол в Матчах Кубка Стэнли.

Габриэль Ландеског (Колорадо) провел первый матч в НХЛ с июня 2022 года.

Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз 6:2 (2:0)

"Лос-Анджелес" повел в серии 2:0 впервые с 2014 года.

По 4 очка набрали Адриан Кемпе (2 + 2) и Анже Копитар (1 + 3). Впервые с 1992 года два игрока "королей" набрали по 4 очка в одном матче Кубка Стэнли. Тогда отличились Уэйн Гретцки и Пол Коффи.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман риыграл 17 минут. Показатель 0.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 16 минут. Показатель +1.

Эвандер Кейн (Эдмонтон) провел первый матч в сезоне. В сентябре 2024 года он перенес операцию.