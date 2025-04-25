Шутаут Бобровского. Дебютная результативная передача Зэева Буюма. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Торонто" одержал третью победу в серии против "Оттавы".

Тампа-Бей Лайтнинг - Флорида Пантерз 0:2(счет в серии 0:2)

Сергей Бобровский отразил 19 бросков и совершил четвертый шутаут в матчах плэй-офф в карьере.

Нэйт Шмидт забил победный гол во втором матче подряд.

Оттава Сенаторз - Торонто Мейпл Лифс 2:3 (овертайм)(0:3)

Победный гол на 62-й минуте забросил Саймон Бенуа.

По 2 очка набрали Клод Жиру (Оттава, 1 + 1), Митчелл Марнер (Торонто, 0 + 2) и Остон Мэтьюз (Торонто, 1 + 1).

Энтони Столарц отразил 18 бросков и выиграл 11-ю игру подряд.

Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 5:2 (2:1)

Счет по броскам 32:30 в пользу "Вегаса".

По 2 очка набрали хоккеисты "Миннесоты" Мютью Болди (1 + 1), Марко Росси (1 + 1) и Кирилл Капризов (2 + 0).

Еврейский защитник "Миннесоты" Зэев Буюм (сын израильтян) набрал первое очко в НХЛ (в третьем матче) - сделал результативную передачу.

Сент-Луис Бдюз - Виннипег Джетс 7:2 (1:2)

5 (1 + 4) очков набрал Кэм Фоулер. Это рекорд для защитников "Сент-Луиса" в матчах плэй-офф.

4 (3 + 1) очка набрал Павел Бучневич. Это его первый хет-трик в матче Кубка Стэнли. В 22 предыдущих матчах плэй-офф он забил 1 гол.