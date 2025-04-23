Ткачук и Капризов набрали по 3 очка. Зэев Буюм провел второй матч в НХЛ. Результаты игр
Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Каролина" и "Торонто" одержали вторые победы.
Каролина Хурикейнз - Нью-Джерси Дэвилз 3:1 (счет в серии 2:0)
После первого периода "Нью-Джерси" вел в счете 1:0.
Братья Хьюз пропускали матч из-за травм.
Фредерик Андерсен отразил 25 бросков и одержал 13-ю победу в плэй-офф.
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм) (счет в серии 2:0)
Впервые с 2002 года "Кленовые листья" начали плэй-офф с двух побед подряд.
После первого периода "Торонто" вел в счете 2:0.
Победный гол на 64-й минуте забил Макс Доми.
Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантерз 2:6(счет в серии 0:1)
Три (2 + 1) очка набрал Мэтью Ткачук.
Две шайбы забил Нэйт Шмидт (Флорида).
Андрей Василевский провел худший матч в Кубке Стэнли в карьере - 10 сэйвов, 6 пропущенных голов.
Вегас Голден Найтс - Миннеста Уайлд 2:5 (1:1)
Кирилл Капризов набрал 3 (2 + 1) очка.
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм (сын израильтян) провел второй матч в НХЛ. Он отыграл 12 минут 45 секунд. Показатель -2.