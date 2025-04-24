Победа "Реала". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. "Реал" победил "Хетафе" 1:0. И сократил отставание от "Барселоны" до 4 очков.

Атлетик (Бильбао) - Лас Пальмас 1:0

"Атлетик" занимает четвертое место.

Сельта (Виго) - Вильярреал 3:0

"Сельта" поднялась на седьмое место, а "Вильярреал" рискует по итогам тура выпасть из пятерки.

"Подводники" нанесли только 4 удара по воротам хозяев.

Хетафе - Реал (Мадрид) 0:1

Перед финалом Кубка Испании "Реал" играл полурезервным составом, но сумел победить.

Интересная статистика. "Хетафе" Хосе Бардаласа побеждал всех соперников в Ла Лиге хотя бы по разу, кроме "Реала". 14 матчей без побед.

"Реал" одержал "сухие" победы в последних трех играх.

Алавес - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0

Победа позволила "Алавесу" выбраться из зоны вылета.

Гости за весь матч не нанесли ни одного точного удара.