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"Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии

Футбол
время публикации: 24 апреля 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 12:29
"Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии
AP Photo/Luca Bruno

Первым финалистом Кубка Италии стал "Милан", в ответном матче разгромивший "Интер" 3:0.

Первый матч завершился со счетом 1:1.

Соперник определится в противостоянии "Эмполи" - "Болонья". В первом матче "Болонья" победила 3:0.

На 36-й минуте Алекс Хименес навесил в центр штрафной. Лука Йович головой отправил мяч в сетку 0:1. На 50-й минуте после подачи углового Йович удвоил преимущество "Милана" 0:2.

На 85-й минуте Тиджани Райндерс ударом с острого угла сделал счет крупным.

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