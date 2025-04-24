"Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии

Первым финалистом Кубка Италии стал "Милан", в ответном матче разгромивший "Интер" 3:0.

Первый матч завершился со счетом 1:1.

Соперник определится в противостоянии "Эмполи" - "Болонья". В первом матче "Болонья" победила 3:0.

На 36-й минуте Алекс Хименес навесил в центр штрафной. Лука Йович головой отправил мяч в сетку 0:1. На 50-й минуте после подачи углового Йович удвоил преимущество "Милана" 0:2.

На 85-й минуте Тиджани Райндерс ударом с острого угла сделал счет крупным.