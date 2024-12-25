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Футбол. Тренерские рекорды 2024 года

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 декабря 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 12:24
Футбол. Тренерские рекорды 2024 года
AP Photo/Petros Karadjias

Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает подводить итоги 2024 года.

Эксперты собрали рекорды, установленные тренерами в этом году.

Ренато Гаушу (Гремиу) - наибольшее число побед в матчах Кубка Либертадорес (54). Он превзошел достижение Габриэля Очоа Урибе.

Карло Анчелотти - наибольшее число финалов Лиги чемпионов (как игрок и тренер) - 9. Обошел Пако Хенто и Паоло Мальдини. Наибольшее число титулов Лиги чемпионов (как игрок и тренер) - 7. Обошел Пако Хенто.

Наибольшее число матчей в Лиге чемпионов - Кубке европейских чемпионов как тренер - 216. Обошел сэра Алекса Фергюсона.

Юлиан Нагельсман - самый молодой тренер чемпионата Европы (36 лет 327 дней). Превзошел достижение Сречко Катанец.

Мирча Луческу, вернувшийся в сборную Румынии, побил множество рекордов. Возвращение в сборную после самого длинного перерыва (38 лет 17 дней). Прежний рекордсмен - Вуядин Бошков.

Самая длинная карьера в одной сборной (как игрока и тренера) (разница между первым и последним матчем) - 58 лет 16 дней. Обошел Роке Масполи.

Самая длинная тренерская карьера в одной сборной (разница между первым и последним матчем) - 43 года 7 дней. Обошел Мануэля Фрейтаса Солича.

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